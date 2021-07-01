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ТЭК 01.07.2021 17:34

SOCAR увеличила в 2020г доходы от операций в Азербайджане на 3%

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от операций в Турции в 2020 году составили 7 млрд 618 млн манатов, что на 18,8% ниже показателя 2019 года.

Согласно данным консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2020 год, на долю Турции пришлось 15,4% всех доходов компании за прошлый год.

Наибольший объем доходов SOCAR в прошлом году пришелся на деятельность в Швейцарии – 30 млрд 478 млн манатов или 61,4% общих доходов компании (спад в 2,1 раза).

Доходы SOCAR от операций в Азербайджане в 2020 году составили 6 млрд 311 млн манатов (рост на 2,7%), ОАЭ - 2 млрд 223 млн манатов (рост на 29,1%), Грузии - 1 млрд 45 млн манатов (спад на 10,8%), в других странах - 1 млрд 932 млн манатов (рост на 20,7%).

Как сообщалось, доходы SOCAR в 2020 году составили 49 млрд 607 млн манатов

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа и нефтепродуктов на внутренний рынок.

В Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, открывая сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR. Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.

Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ЗАРУБЕЖ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]