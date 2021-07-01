Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили наземные цели условного противника

Военные пилоты Азербайджана на учениях «Анатолийский орёл – 2021» выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника, сообщает Минобороны.

«В очередной день международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2021», проходящих в турецком городе Конья, военные пилоты ВВС Азербайджана (ВВС), уклоняясь от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили задачи по уничтожению его наземных целей», - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, военные пилоты Азербайджана успешно выполнили поставленные задачи.

Э.Шафиев