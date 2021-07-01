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Оборона 01.07.2021 17:46

Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили наземные цели условного противника

Военные пилоты Азербайджана на учениях «Анатолийский орёл – 2021» выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника, сообщает Минобороны.

«В очередной день международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2021», проходящих в турецком городе Конья, военные пилоты ВВС Азербайджана (ВВС), уклоняясь от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили задачи по уничтожению его наземных целей», - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, военные пилоты Азербайджана успешно выполнили поставленные задачи.

Э.Шафиев

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Тэги: ВВС, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]