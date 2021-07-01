Меркель встретится в Великобритании с королевой Елизаветой и премьером Джонсоном

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу посетит Великобританию с двусторонним визитом, запланированы встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вначале она встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном в его официальной загородной резиденции в Чекверсе. Помимо этого, у нее будет частная аудиенция у ее величества королевы Елизаветы II в замке Виндзор", - сообщил Зайберт.

По его словам, поездка служит знаком подтверждения тесных партнерских отношений Германии и Великобритании.