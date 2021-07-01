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Дальнее зарубежье 01.07.2021 18:46

Меркель встретится в Великобритании с королевой Елизаветой и премьером Джонсоном

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу посетит Великобританию с двусторонним визитом, запланированы встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вначале она встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном в его официальной загородной резиденции в Чекверсе. Помимо этого, у нее будет частная аудиенция у ее величества королевы Елизаветы II в замке Виндзор", - сообщил Зайберт.

По его словам, поездка служит знаком подтверждения тесных партнерских отношений Германии и Великобритании.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БРИТАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]