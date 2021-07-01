Меркель встретится в Великобритании с королевой Елизаветой и премьером Джонсоном

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу посетит Великобританию с двусторонним визитом, запланированы встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Вначале она встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном в его официальной загородной резиденции в Чекверсе. Помимо этого, у нее будет частная аудиенция у ее величества королевы Елизаветы II в замке Виндзор", - сообщил Зайберт.
По его словам, поездка служит знаком подтверждения тесных партнерских отношений Германии и Великобритании.
Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили наземные цели условного противника
Посол Азербайджана в Пакистане завершает дипмиссию в Исламабаде
Баку и Любляна провели очередной раунд межмидовских консультаций
Грузинский регулятор удвоил тарифы на передачу и распределение электроэнергии на 2021-2025гг
Саудовская Аравия планирует создать вторую национальную авиакомпанию
Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+, WTI выше $75 за баррель впервые с 2018г, Brent - $75,86 за баррель
В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок
Лучшие эксперты привлечены к расследованию порчи в Эстонии вакцин и лекарств на 3 млн евро
В Азербайджане праздничные дни в связи с Гурбан байрамы продлятся 4 дня
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин»
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?