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ТЭК 01.07.2021 18:14

Турция в I полугодии 2021г закупила у Газпрома рекордный объем газа

Турция в первом полугодии 2021 года закупила 14,64 млрд куб. м российского газа, перекрыв предыдущий полугодовой рекорд импорта, поставленный в 2017 году (14,436 млрд куб. м), следует из данных "Газпрома".

Уже в октябре 2020 года Турция обошла Италию по объему импорта российского газа, заняв вторую позицию после Германии. С тех пор эта пропорция сохраняется месяц за месяцем.

В июне 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 2,46 млрд куб. м газа, что не сильно уступает значениям за предыдущие месяцы 2021 года как зимой, так и весной. При этом с учетом того, что газопровод "Турецкий поток" (мощность турецкой нитки 42 млн куб. м в сутки) с 22 по 28 июня останавливался на профилактику, можно сделать вывод, что российские экспортные магистрали в июне качали в Турцию газ на максимуме своей пропускной способности.

В мае на ремонт останавливался газопровод "Голубой поток" (47 млн куб. м в сутки). Ремонт был запланирован с 12 по 29 мая, но его удалось закончить раньше, и газ пошел уже 24 мая. Поставку по "Турецкому потоку" также удалось возобновить раньше на несколько часов. На этом плановая ремонтная кампания на российских газопроводах в Турцию на 2021 год завершена. У турецкой стороны были планы в июле провести ремонт на сухопутной части турецкой нитки "Турецкого потока", но Botas отменил этот ремонт.

Турция наращивает импорт трубопроводного газа, на фоне роста цен и роста дефицита на рынке СПГ. В 2021 году азиатский рынок перетягивает на себя все свободные партии сжиженного природного газа, делая его все менее доступным для покупателей Европы. Уже в апреле, сообщал Совет по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), у Турции осталось только два поставщика СПГ: Алжир и Нигерия.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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