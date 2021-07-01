Турция в I полугодии 2021г закупила у Газпрома рекордный объем газа

Турция в первом полугодии 2021 года закупила 14,64 млрд куб. м российского газа, перекрыв предыдущий полугодовой рекорд импорта, поставленный в 2017 году (14,436 млрд куб. м), следует из данных "Газпрома".
Уже в октябре 2020 года Турция обошла Италию по объему импорта российского газа, заняв вторую позицию после Германии. С тех пор эта пропорция сохраняется месяц за месяцем.
В июне 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 2,46 млрд куб. м газа, что не сильно уступает значениям за предыдущие месяцы 2021 года как зимой, так и весной. При этом с учетом того, что газопровод "Турецкий поток" (мощность турецкой нитки 42 млн куб. м в сутки) с 22 по 28 июня останавливался на профилактику, можно сделать вывод, что российские экспортные магистрали в июне качали в Турцию газ на максимуме своей пропускной способности.
В мае на ремонт останавливался газопровод "Голубой поток" (47 млн куб. м в сутки). Ремонт был запланирован с 12 по 29 мая, но его удалось закончить раньше, и газ пошел уже 24 мая. Поставку по "Турецкому потоку" также удалось возобновить раньше на несколько часов. На этом плановая ремонтная кампания на российских газопроводах в Турцию на 2021 год завершена. У турецкой стороны были планы в июле провести ремонт на сухопутной части турецкой нитки "Турецкого потока", но Botas отменил этот ремонт.
Турция наращивает импорт трубопроводного газа, на фоне роста цен и роста дефицита на рынке СПГ. В 2021 году азиатский рынок перетягивает на себя все свободные партии сжиженного природного газа, делая его все менее доступным для покупателей Европы. Уже в апреле, сообщал Совет по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), у Турции осталось только два поставщика СПГ: Алжир и Нигерия.
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