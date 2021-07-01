Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0233 GBR   2.3495 TRY   0.1954

Цена на нефть

30.06 $/bbl   WTI 73.47 0.49 Brent 75.13 0.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2021 19:05

Глава МИД Германии опасается сближения Москвы и Пекина в случае разрыва экономических связей РФ и ЕС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что разрыв экономических отношений между ЕС и РФ приведет к сближению России с Китаем.

"Я считаю, что мы в Европе окажемся в сложной ситуации, если экономические отношения с Россией станут невозможными... это приведет к тому, что Россия и Китай сблизятся", - сказал он журналистам в Варшаве, говоря о позиции ФРГ по отношению к газопроводу "Северный поток 2". Запись выступления предоставил МИД ФРГ.

По словам Мааса, такое сближение может быть опасным.

"Если сводить Россию и Китай вместе... это не только неправильно, но и опасно в том числе для наших интересов безопасности в Европе, поэтому мы не считаем это верной стратегией", - добавил министр.

Он напомнил, что Германия считает газопровод экономическим проектом и подчеркнул, что позиция ФРГ - это сохранение газового транзита через Украину и запуск нового газопровода.

"Мы были теми, кто участвовал в посредничестве между Россией и Украиной, чтобы обеспечить газовый транзит", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, МИД


Похожие новости


ФРГ и Великобритания намерены вести с РФ диалог, но противостоять ее «дестабилизирующему поведению» Отношения России и ФРГ переживают турбулентные времена - глава МИД Германии Германия пока не считает вакцинированными привитых "Спутником V" Меркель охарактеризовала отношения между ЕС и РФ как нехорошие Меркель за прямой диалог ЕС с Москвой Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]