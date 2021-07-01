Глава МИД Германии опасается сближения Москвы и Пекина в случае разрыва экономических связей РФ и ЕС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что разрыв экономических отношений между ЕС и РФ приведет к сближению России с Китаем.
"Я считаю, что мы в Европе окажемся в сложной ситуации, если экономические отношения с Россией станут невозможными... это приведет к тому, что Россия и Китай сблизятся", - сказал он журналистам в Варшаве, говоря о позиции ФРГ по отношению к газопроводу "Северный поток 2". Запись выступления предоставил МИД ФРГ.
По словам Мааса, такое сближение может быть опасным.
"Если сводить Россию и Китай вместе... это не только неправильно, но и опасно в том числе для наших интересов безопасности в Европе, поэтому мы не считаем это верной стратегией", - добавил министр.
Он напомнил, что Германия считает газопровод экономическим проектом и подчеркнул, что позиция ФРГ - это сохранение газового транзита через Украину и запуск нового газопровода.
"Мы были теми, кто участвовал в посредничестве между Россией и Украиной, чтобы обеспечить газовый транзит", - сказал он.
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