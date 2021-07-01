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СНГ 01.07.2021 20:16

Маас обсудил с польским коллегой отношения ЕС с Москвой и Минском

Глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в четверг на встрече в Варшаве обсудили отношения Евросоюза с Россией и Белоруссией, сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.

"(Состоялись) конструктивные переговоры министра иностранных дел Хайко Мааса с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве по ряду двусторонних и международных вопросов, в том числе по отношениям ЕС с Россией и Белоруссией", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в твиттере.

По данным МИД ФРГ, Маас и Рау также обсудили "прогресс по созданию в Берлине мемориала в память о польских жертвах Второй мировой войны".

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Тэги: ФРГ, ПОЛЬША, ЕС, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]