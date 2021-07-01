Маас обсудил с польским коллегой отношения ЕС с Москвой и Минском

Глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в четверг на встрече в Варшаве обсудили отношения Евросоюза с Россией и Белоруссией, сообщает немецкое внешнеполитическое ведомство.
"(Состоялись) конструктивные переговоры министра иностранных дел Хайко Мааса с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве по ряду двусторонних и международных вопросов, в том числе по отношениям ЕС с Россией и Белоруссией", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в твиттере.
По данным МИД ФРГ, Маас и Рау также обсудили "прогресс по созданию в Берлине мемориала в память о польских жертвах Второй мировой войны".
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