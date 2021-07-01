Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+, WTI выше $75 за баррель впервые с 2018г, Brent - $75,86 за баррель

Цены на нефть уверенно растут в четверг, трейдеры ждут решений ОПЕК+.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 в четверг составляет $75,86 за баррель, что на $1,24 (1,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,18 за баррель, что на $1,71 (2,33%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Цена WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года.
Во втором квартале Brent подорожала на 18,2%, с начала 2021 года - на 45%, стоимость WTI увеличилась соответственно на 24% и 51%. Скачок цен в первом полугодии стал максимальным с 2009 года.
Страны ОПЕК не обсуждали возможные уровни добычи с августа, этот вопрос был оставлен на заседание ОПЕК+, передает иранский журналист Реза Занди слова министра нефти Ирана Бижана Зангане.
Как сообщалось, в своем вступительном слове президент конференции ОПЕК, министр энергетики Анголы Педро Азеведо отметил, что "важно продолжать декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ и наши тщательные усилия по мониторингу во избежание любой возможности для значительного избытка предложения в 2022 году".
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ стартовало в 18:30, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 20:30 МСК.
С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Саудовской Аравией добровольных ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.
"Мы считаем, что цены на нефть продолжат расти, если ОПЕК+ примет решение вернуть на рынок порядка 500 тыс. б/с добычи в августе, - отмечает аналитик Energy Aspects Амрита Сен. - Это просто капля в море".
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