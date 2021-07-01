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Здравоохранение 01.07.2021 20:30

В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок

В Европейском союзе с четверга вступил в силу регламент о цифровых сертификатах COVID-19, которые должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории союза и шенгенского пространства.

"Европейский цифровой сертификат COVID - это символ открытой и безопасной Европы, которая осторожно открывается, ставя на первое место защиту здоровья наших граждан", - заявила, приветствуя это событие, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Брюссель еще в марте пообещал создать общеевропейскую систему для облегчения беспрепятственного передвижения жителей ЕС по союзу во время летних отпусков. Теперь объединенная система проверяемых цифровых сертификатов запущена и работает. Подавляющее большинство стран ЕС уже подключены к ней и готовы выдавать и проверять сертификаты. Их заготовлено уже более 200 млн, сообщила глава ЕК.

"Мы помогаем европейцам вернуть свободу, которой они так дорожат", - подчеркнула она.

Для въезда из третьих стран, не входящих в ЕС, введение такого сертификата ничего не меняет. Все жители ЕС и без сертификата имеют право на свободное передвижение по шенгенской зоне, но он освобождает его обладателей от многих ограничений, таких как карантин.

Цифровой сертификат COVID может получить любой житель ЕС. Документ в цифровом и бумажном формате содержит информацию о вакцинации его обладателя или о свежих результатах тестирования, или о выздоровлении от COVID-19. Он выдается бесплатно и доступен на всех языках ЕС, обеспечен средствами безопасности, включает QR-код с цифровой подписью.

По данным ЕК, более 40% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Ограничения для других путешественников зависят от цветовой кодировки страны, из которой они прибывают, установленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Для выезда из "зеленой" зоны ограничений нет, из "оранжевой" - возможно, потребуется тест, из "красной" - карантин. В "темно-красные" страны необязательные поездки вовсе не рекомендуются.

При этом страны ЕС по-прежнему могут устанавливать свои собственные правила и могут задействовать "экстренный тормоз", чтобы не пускать приезжих из региона, в котором наблюдается всплеск особо заразных вариантов заболевания.

В соответствии с правилами государства ЕС должны воздерживаться от дополнительных ограничений на поездки владельцев цифрового сертификата, если эти ограничения не являются "необходимыми и соразмерными с точки зрения охраны здоровья населения". ЕК обязалась мобилизовать 100 млн евро на экстренную поддержку государств-членов в обеспечении доступных населению тестов.

Авиакомпании предупредили возможном о хаосе и многочасовых очередях, если страны недостаточно слаженно скоординируют развертывание системы.

К 1 июля все 30 стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) подключены к единому шлюзу проверки сертификатов в режиме реального времени.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, СЕРТИФИКАТЫ


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