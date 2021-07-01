Глава МВД ФРГ считает безответственным разрешение УЕФА допускать на матчи массу болельщиков в разгар пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) действует безответственно, допуская на матчи Евро-2020 слишком много болельщиков, хотя пандемия COVID-19 продолжается, заявил на пресс-конференции в четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Позиция УЕФА абсолютно легкомысленная", - приводят его слова западные СМИ.

"Я не могу объяснить, почему УЕФА не проявляет здравомыслия... я подозреваю, что из-за коммерческих интересов", - отметил министр.

Он отметил, что на матчи, проходившие в Мюнхене, допускали всего 14,5 тыс. болельщиков, причем всех их обязали носить маски, соблюдать дистанцию, а также загружать отрицательные результаты тестоа на COVID-19 в информационное приложение. Между тем, предостерег Зеехофер, матч с 60 тыс. зрителями, состоявшийся на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, и запланированные полуфиналы и финал "Евро-2020" на "Стадионе Уэмбли" в Лондоне неизбежно будут способствовать распространению коронавируса.

В европейском подразделении ВОЗ ранее заявили, что города, принимающие матчи Евро-2020, из-за эпидемиологической угрозы должны лучше отслеживать передвижения болельщиков, в том числе, когда они прибывают и уезжают со стадиона.

"Мы должны следить за тем, как люди приходят на стадион, приезжают ли они в переполненных автобусах, соблюдают ли индивидуальные меры предосторожности", - сказала старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

Она добавила, что важно следить за тем, как болельщики ведут себя после матчей, например, собираются ли в переполненных барах.

"Если это происходит, то появляются случаи заражения", - указала Смолвуд.

По данным западных СМИ, среди тех, кто посещал мероприятия Евро-2020, выявлено множество случаев заражения COVID-19. В частности, власти Шотландии идентифицировали 1 тыс. 991 инфицированных: из них 1 тыс. 294 ездили в Лондон, а 397 посещали "Стадион Уэмбли". Кроме того, более чем у 300 финских болельщиков диагностировали COVID-19 после возвращения из Санкт-Петербурга.