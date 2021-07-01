Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0233 GBR   2.3495 TRY   0.1954

Цена на нефть

30.06 $/bbl   WTI 73.47 0.49 Brent 75.13 0.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.07.2021 22:02

Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы экономики и противодействия санкциям

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические проблемы и противодействие санкционному давлению со стороны Запада, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

"Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права, интенсификацию промышленной кооперации, а также сверили часы по подготовке пакета Союзных программ, находящихся в высокой степени готовности", - проинформировала Исаева на своей странице в Facebook.

Премьеры, по ее словам, обсудили также ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств "Славянский базар Витебске".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин вместе с Лукашенко 1 июля будет участвовать онлайн в заседании Форума регионов России и Белоруссии Генсек НАТО обеспокоен сотрудничеством России и Белоруссии Беларусь в июне получит второй транш госкредита РФ на $1 млрд - Лукашенко Лукашенко обсуждал с Путиным в Сочи компенсацию Минску потерь от налогового маневра в РФ Встреча Путина и Лукашенко не повлияет на санкции ЕС против Белоруссии - Меркель Лукашенко в ходе переговоров с Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]