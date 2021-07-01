Премьеры Белоруссии и России обсудили вопросы экономики и противодействия санкциям

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономические проблемы и противодействие санкционному давлению со стороны Запада, сообщила в четверг пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

"Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права, интенсификацию промышленной кооперации, а также сверили часы по подготовке пакета Союзных программ, находящихся в высокой степени готовности", - проинформировала Исаева на своей странице в Facebook.

Премьеры, по ее словам, обсудили также ход подготовки к XXX Международному фестивалю искусств "Славянский базар Витебске".