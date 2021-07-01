В Азербайджане праздничные дни в связи с Гурбан байрамы продлятся 4 дня

Кабинет министров Азербайджана в связи с предстоящим праздником Гурбан байрамы объявил 19 июля нерабочим днем в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

В результате, дни с 18 июля 2021 года по 21 июля 2021 г. включительно в Азербайджане будут нерабочими, а 17 июля – рабочим днем.

Данное постановление подписал премьер-министр Али Асадов, текст распоряжения опубликован на сайте Кабмина.

Х.Насирзаде