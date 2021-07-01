JMMC рекомендовал увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. б/с в месяц, продлить сделку до конца 2022г

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) рекомендует увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Таким образом, с декабря 2020 года будут действовать ограничения на 3,8 млн б/с от уровня октября 2018 года (у России и Саудовской Аравии отдельные референтные уровни).

По расчетам "Интерфакса", в случае реализации такого подхода Россия и Саудовская Аравия смогут за 5 месяцев увеличить свою добычу на 0,5 млн б/с - до 10 млн б/с (без учета конденсата).