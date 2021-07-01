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ТЭК 01.07.2021 21:22

JMMC рекомендовал увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. б/с в месяц, продлить сделку до конца 2022г

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) рекомендует увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Таким образом, с декабря 2020 года будут действовать ограничения на 3,8 млн б/с от уровня октября 2018 года (у России и Саудовской Аравии отдельные референтные уровни).

По расчетам "Интерфакса", в случае реализации такого подхода Россия и Саудовская Аравия смогут за 5 месяцев увеличить свою добычу на 0,5 млн б/с - до 10 млн б/с (без учета конденсата).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК+, КОМИТЕТ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]