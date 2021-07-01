Встреча министров ОПЕК+ затягивается, комитет ОПЕК+ всё еще идет

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ все еще продолжают заседание, у некоторых стран появились вопросы к предлагаемому варианту о постепенном наращивании добычи, поэтому требуется больше обсуждений, пишет агентство Bloomberg без указания источника информации.

Как пишет агентство, некоторые участники группы могут иметь не большую заинтересованность в увеличении добычи странами ОПЕК+, в частности, Ангола, которая не могла добывать столько, сколько ей было разрешено в рамках соглашения, в основную часть прошедшего года.