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ТЭК 01.07.2021 21:22

Встреча министров ОПЕК+ затягивается, комитет ОПЕК+ всё еще идет

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ все еще продолжают заседание, у некоторых стран появились вопросы к предлагаемому варианту о постепенном наращивании добычи, поэтому требуется больше обсуждений, пишет агентство Bloomberg без указания источника информации.

Как пишет агентство, некоторые участники группы могут иметь не большую заинтересованность в увеличении добычи странами ОПЕК+, в частности, Ангола, которая не могла добывать столько, сколько ей было разрешено в рамках соглашения, в основную часть прошедшего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ОПЕК+, КОМИТЕТ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]