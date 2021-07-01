ОАЭ просят другую базу для отсчета нефтедобычи, JMMC просит день на продолжение переговоров

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли пока прийти к финальной рекомендации, поскольку ряд стран, в частности, ОАЭ, просят изменить референтную базу снижения нефтедобычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства Bloomberg, рассматривается вопрос о продлении переговоров еще на день.