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ТЭК 01.07.2021 21:43

ОАЭ просят другую базу для отсчета нефтедобычи, JMMC просит день на продолжение переговоров

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли пока прийти к финальной рекомендации, поскольку ряд стран, в частности, ОАЭ, просят изменить референтную базу снижения нефтедобычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства Bloomberg, рассматривается вопрос о продлении переговоров еще на день.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]