Комитет ОПЕК+ и министерская встреча перенесены на пятницу, финальной рекомендации нет

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

аседание комитета продолжится 2 июля в 17:00 по Баку, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 18:30, сообщил секретариат ОПЕК.