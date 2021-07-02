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Дальнее зарубежье 02.07.2021 11:14

Госдеп США раскритиковал РФ за приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"

Госдеп США раскритиковал в четверг РФ за приговор, вынесенный двум последователям религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"Мы осуждаем решение российского суда, приговорившего последователя "Свидетелей Иеговы" Дмитрия Голика к семи годам тюрьмы и Алексея Берчука - к восьми годам тюрьмы", - написал в твиттере представитель госдепа Нед Прайс.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор двоим организаторам ячейки запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы".

"На основании ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ (...) окончательно назначить Берчуку А.А. наказание на срок 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. (...) назначить Голику Д.М. наказание на срок 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорилось в сообщении на сайте суда.

Кроме того, оба осужденных лишены права заниматься руководством в общественных организациях на 5,5 и 4 года соответственно.

Мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Статья предусматривает организацию деятельности религиозной организации, которой ранее судом было предписано решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с ее экстремистской направленностью. Причем один из подсудимых дважды выступал организатором.

Суд установил, что обвиняемые были активными проповедниками, проводили религиозные собрания и курсы, агитировали к ним присоединиться, в том числе и несовершеннолетних. Действовали они на территории Амурской области и Еврейской АО.

Подсудимые в ходе заседания свою вину не признали. Они были взяты под стражу прямо в зале суда.

Преступления выявлены и раскрыты сотрудниками УФСБ России по Амурской области и УФСБ России по ЕАО.

Отмечается, что 3 октября 2016 года судом ЕАО было принято решение о признании "Свидетелей Иеговы" в Биробиджане экстремистской организацией. Ее деятельность была запрещена на территории РФ, ликвидирована и исключена из Единого госреестра юридических лиц.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ принял решение ликвидировать централизованную религиозную организацию и входящие в ее структуру 395 местных религиозных организаций (МРО), в том числе и МРО "Свидетелей Иеговы" в Благовещенске.

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Тэги: США, РОССИЯ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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