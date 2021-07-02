Госдеп США раскритиковал в четверг РФ за приговор, вынесенный двум последователям религиозной организации "Свидетели Иеговы".
"Мы осуждаем решение российского суда, приговорившего последователя "Свидетелей Иеговы" Дмитрия Голика к семи годам тюрьмы и Алексея Берчука - к восьми годам тюрьмы", - написал в твиттере представитель госдепа Нед Прайс.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор двоим организаторам ячейки запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы".
"На основании ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ (...) окончательно назначить Берчуку А.А. наказание на срок 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. (...) назначить Голику Д.М. наказание на срок 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорилось в сообщении на сайте суда.
Кроме того, оба осужденных лишены права заниматься руководством в общественных организациях на 5,5 и 4 года соответственно.
Мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Статья предусматривает организацию деятельности религиозной организации, которой ранее судом было предписано решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с ее экстремистской направленностью. Причем один из подсудимых дважды выступал организатором.
Суд установил, что обвиняемые были активными проповедниками, проводили религиозные собрания и курсы, агитировали к ним присоединиться, в том числе и несовершеннолетних. Действовали они на территории Амурской области и Еврейской АО.
Подсудимые в ходе заседания свою вину не признали. Они были взяты под стражу прямо в зале суда.
Преступления выявлены и раскрыты сотрудниками УФСБ России по Амурской области и УФСБ России по ЕАО.
Отмечается, что 3 октября 2016 года судом ЕАО было принято решение о признании "Свидетелей Иеговы" в Биробиджане экстремистской организацией. Ее деятельность была запрещена на территории РФ, ликвидирована и исключена из Единого госреестра юридических лиц.
20 апреля 2017 года Верховный суд РФ принял решение ликвидировать централизованную религиозную организацию и входящие в ее структуру 395 местных религиозных организаций (МРО), в том числе и МРО "Свидетелей Иеговы" в Благовещенске.
Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг
Исламабад заинтересован в расширении связей с Баку в торговле, энергетике, обороне и туризме – президент Пакистана
Президент Азербайджана присвоил генеральские звания ряду офицеров МВД
Азербайджанская нефть подорожала до максимума с апреля 2019г
Добыча нефти в РФ в июне-21 на 11,7% выше июня-20 - ЦДУ ТЭК
Агентство DOST направит около 110 тыс. манатов на закупку 4 автомобилей для двух своих центров
Johnson&Johnson заявил об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 182,6 млн
Власти Финляндии рекомендовали согражданам избегать поездок в РФ в связи с ситуацией с COVID-19
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин»
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?