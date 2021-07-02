Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность российских госструктур к кибератакам на объекты в США и за их пределами - заявление

Посольство РФ в Вашингтоне в связи с совместным докладом агентства по нацбезопасности (АНБ) США, агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (АКЗИ), ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании о якобы имевших место "хакерских нападениях ГРУ" в 2019-2021 гг категорически отвергло причастность российских госструктур к кибератакам на объекты в США и за их пределами.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". Подчеркиваем: борьба с киберкриминалом - приоритет России и составная часть ее государственной политики по противодействию всем формам преступности, для реализации которой используется широкий арсенал средств системы правоохранительных органов", - говорится в опубликованном в соцсети заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркивают, что, учитывая глобальный характер кибергуроз, которые в последнее время все больше проявляются в качестве вызова стратстабильности, наиболее эффективный способ противодействия им - активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

25 сентября 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Среди прочего в ней предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран.

Проблематика кибербезопасности обсуждалась в ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте - на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом. При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", - говорится в заявлении дипломатической миссии.