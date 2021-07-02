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Дальнее зарубежье 02.07.2021 11:00

Глава Минздрава Швейцарии советует невакцинированным соотечественникам не ездить на матч сборной страны в Петербурге

Швейцарским футбольным болельщикам, непривитым от COVID-19, лучше воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на матч их сборной против Испании, заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

"Там быстро распространяется штамм "дельта". Если вы не вакцинированы, советую не ездить туда. Если же вакцинированы, то езжайте, но соблюдайте осторожность", - приводят его слова швейцарские СМИ.

В сообщениях отмечается, что власти Швейцарии понимают, что этот штамм со временем станет доминирующим и в их стране. Тем не менее, они не советуют швейцарцам рисковать и, не имея иммунитета, ездить на футбольный матч в Россию.

Матч Швейцария-Испания состоится в пятницу вечером в Санкт-Петербурге.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МИНЗДРАВ, РОССИЯ, ФУТБОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]