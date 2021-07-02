Глава Минздрава Швейцарии советует невакцинированным соотечественникам не ездить на матч сборной страны в Петербурге

Швейцарским футбольным болельщикам, непривитым от COVID-19, лучше воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на матч их сборной против Испании, заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

"Там быстро распространяется штамм "дельта". Если вы не вакцинированы, советую не ездить туда. Если же вакцинированы, то езжайте, но соблюдайте осторожность", - приводят его слова швейцарские СМИ.

В сообщениях отмечается, что власти Швейцарии понимают, что этот штамм со временем станет доминирующим и в их стране. Тем не менее, они не советуют швейцарцам рисковать и, не имея иммунитета, ездить на футбольный матч в Россию.

Матч Швейцария-Испания состоится в пятницу вечером в Санкт-Петербурге.