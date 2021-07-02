Рост ядерного арсенала КНР вызывает беспокойство, США призывают Пекин к сотрудничеству в области сдерживания гонки вооружений - госдеп

Представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил журналистам об обеспокоенности США быстрым ростом ядерного арсенала Китая, подчеркнув необходимость диалога между ядерными державами для снижения опасности ядерной войны.
"Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем, возможно, предполагалось ранее", - сказал он.
Он отметил, что складывающаяся ситуация "демонстрирует, почему в интересах всех ядерных держав напрямую говорить друг с другом о снижении ядерной опасности и предотвращении просчетов".
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