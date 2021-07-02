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Дальнее зарубежье 02.07.2021 12:01

Рост ядерного арсенала КНР вызывает беспокойство, США призывают Пекин к сотрудничеству в области сдерживания гонки вооружений - госдеп

Представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил журналистам об обеспокоенности США быстрым ростом ядерного арсенала Китая, подчеркнув необходимость диалога между ядерными державами для снижения опасности ядерной войны.

"Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем, возможно, предполагалось ранее", - сказал он.

Он отметил, что складывающаяся ситуация "демонстрирует, почему в интересах всех ядерных держав напрямую говорить друг с другом о снижении ядерной опасности и предотвращении просчетов".

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Тэги: США, КИТАЙ, АРСЕНАЛ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]