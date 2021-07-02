Агентство DOST направит около 110 тыс. манатов на закупку 4 автомобилей для двух своих центров

Агентство «DOST» закупает у ООО «Nurgun Motors» четыре транспортных средств класса минивэн для центров DOST №4 и №6.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 109,6 тыс. манатов.

Х.Насирзаде