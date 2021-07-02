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Инфраструктура и тендеры 02.07.2021 11:25

Агентство DOST направит около 110 тыс. манатов на закупку 4 автомобилей для двух своих центров

Агентство «DOST» закупает у ООО «Nurgun Motors» четыре транспортных средств класса минивэн для центров DOST №4 и №6.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 109,6 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: DOST, DOST, АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]