Исламабад заинтересован в расширении связей с Баку в торговле, энергетике, обороне и туризме – президент Пакистана

Президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул необходимость расширения торгово-экономических связей с Азербайджаном, сообщает пакистанская газета National Herald Tribune.

Алви, принимая посла Азербайджана Али Ализаде, завершающего миссию в Пакистане, заявил, что двустороннее сотрудничество необходимо расширяться в различных секторах.

Он отметил, что Пакистан хочет и дальше укреплять двусторонние связи с Азербайджаном, в частности в сфере торговли, энергетики, обороны, культуры и туризма.

Алви подчеркнул, что Пакистан придает особое значение связям с Азербайджаном, так как обе страны имеют общую религию, ценности, культуру, а также схожий взгляд на региональную и международную ситуацию.

Президент Пакистана также поздравил посла Азербайджана с освобождением оккупированных земель в Карабахе.

Э.Шафиев