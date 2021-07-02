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Внешняя политика 02.07.2021 11:29

Исламабад заинтересован в расширении связей с Баку в торговле, энергетике, обороне и туризме – президент Пакистана

Президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул необходимость расширения торгово-экономических связей с Азербайджаном, сообщает пакистанская газета National Herald Tribune.

Алви, принимая посла Азербайджана Али Ализаде, завершающего миссию в Пакистане, заявил, что двустороннее сотрудничество необходимо расширяться в различных секторах.

Он отметил, что Пакистан хочет и дальше укреплять двусторонние связи с Азербайджаном, в частности в сфере торговли, энергетики, обороны, культуры и туризма.

Алви подчеркнул, что Пакистан придает особое значение связям с Азербайджаном, так как обе страны имеют общую религию, ценности, культуру, а также схожий взгляд на региональную и международную ситуацию.

Президент Пакистана также поздравил посла Азербайджана с освобождением оккупированных земель в Карабахе.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]