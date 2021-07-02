Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг.
Документ подписали главы ведомств Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев по итогам переговоров, проведенных в пятницу в Баку, сообщает пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter.
Э.Шафиев
Азербайджанская нефть подорожала до максимума с апреля 2019г
Добыча нефти в РФ в июне-21 на 11,7% выше июня-20 - ЦДУ ТЭК
Агентство DOST направит около 110 тыс. манатов на закупку 4 автомобилей для двух своих центров
Johnson&Johnson заявил об эффективности своей вакцины против штамма "дельта" COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 182,6 млн
Власти Финляндии рекомендовали согражданам избегать поездок в РФ в связи с ситуацией с COVID-19
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Рост ядерного арсенала КНР вызывает беспокойство, США призывают Пекин к сотрудничеству в области сдерживания гонки вооружений - госдеп
Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры
Госдеп США раскритиковал РФ за приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
Для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу «Asan İmza» типа «Гражданин»
Лаборатория Касперского призывает азербайджанских пользователей социальных сетей к бдительности!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?