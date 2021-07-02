Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 02.07.2021 11:51

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг.

Документ подписали главы ведомств Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев по итогам переговоров, проведенных в пятницу в Баку, сообщает пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, КЫРГЫЗСТАН, МИД, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Глава МИД Кыргызстана посетит Азербайджан Новый посол Кыргызстана в Баку планирует развивать отношения с Азербайджаном по всем направлениям Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана отвели войска от линии государственной границы Кыргызстан и Таджикистан отводят войска от границы Погранслужба Кыргызстана назвала обстановку на границе с Таджикистаном "относительно стабильной"

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]