Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг.

Документ подписали главы ведомств Джейхун Байрамов и Руслан Казакбаев по итогам переговоров, проведенных в пятницу в Баку, сообщает пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в своем Twitter.

Э.Шафиев