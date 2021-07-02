Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.07.2021 12:13

Азербайджанская нефть подорожала до максимума с апреля 2019г

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, выросла на $1,16 - до $77,11 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,16 или на 1,53%, составив $77,11 за баррель. Это самый высокий показатель стоимости Azeri Light с конца апреля 2019 года", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что при изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продается с премией и стоит дороже.

Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг составила $75,84 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2021 год средняя цена на нефть заложена в $40 за баррель.

Стоимость барреля азербайджанской нефти 21 апреля 2020 года обновила антирекорд 19-летней давности, снизившись до $15,81 за баррель. Ранее самая низкая цена на баррель "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года ($19,15), самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+, Brent - на уровне $75,70 за баррель Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+, WTI выше $75 за баррель впервые с 2018г, Brent - $75,86 за баррель Нефть продолжает дорожать перед заседанием ОПЕК+ Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+, Brent - на уровне $74,72 за баррель Нефть дорожает на данных о падении запасов в США и прогнозах ОПЕК+, Brent - $75,17 за баррель Цены на нефть растут на прогнозах ОПЕК+ и данных API

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]