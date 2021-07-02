Азербайджанская нефть подорожала до максимума с апреля 2019г

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, выросла на $1,16 - до $77,11 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,16 или на 1,53%, составив $77,11 за баррель. Это самый высокий показатель стоимости Azeri Light с конца апреля 2019 года", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что при изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продается с премией и стоит дороже.
Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг составила $75,84 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на 2021 год средняя цена на нефть заложена в $40 за баррель.
Стоимость барреля азербайджанской нефти 21 апреля 2020 года обновила антирекорд 19-летней давности, снизившись до $15,81 за баррель. Ранее самая низкая цена на баррель "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года ($19,15), самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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