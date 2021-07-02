Минск потребовал от Института Гете прекратить деятельность в Белоруссии в течение месяца

Власти Белоруссии потребовали от немецкого Института Гете свернуть деятельность в стране в течение месяца, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы института в Берлине Джессика Краатц Магри.
"От Института Гете потребовали в течение ближайших четырех недель прекратить работу. Мы очень сожалеем об этом желании белорусского правительства и надеемся в скором времени получить возможность продолжить нашу деятельность", - сказала она.
По словам собеседницы агентства, пока еще слишком рано говорить о перспективах работы института в Белоруссии.
Власти Белоруссии ранее по неизвестным причинам потребовали прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов DAAD.
Институт Гете - германская неправительственная организация, которая занимается популяризацией немецкого языка, она функционирует в Белоруссии с 1993 года. Филиалы института во всем мире проводят кинопоказы на немецком языке, театральные представления, другие культурные мероприятия. Также институт предлагает курсы немецкого языка.
Информационное бюро DAAD начало работу в Минске в 2003 году.
Бишкек предлагает Баку создать Совет на уровне президентов Азербайджана и Кыргызстана
Баку и Бишкек обсудили перспективы расширения сотрудничества
Азербайджанские военные пилоты отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на учениях в Турции
ОАЭ готовы принять то, что добыча ОПЕК+ останется неизменной с августа, в отсутствие новых договоренностей
Работники аэропорта в Париже проводят забастовку, ряд рейсов задерживается
В Азербайджане впервые за более чем 3 недели свыше 100 новых случаев COVID-19 за сутки, два человека скончались
В оргкомитете Олимпиады в Токио по-прежнему не исключают проведение Олимпиады без зрителей
В Азербайджане планируют увеличить суточную вакцинацию до 100 тыс. доз – TABIB
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?