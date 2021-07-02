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СНГ 02.07.2021 15:40

Минск потребовал от Института Гете прекратить деятельность в Белоруссии в течение месяца

Власти Белоруссии потребовали от немецкого Института Гете свернуть деятельность в стране в течение месяца, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы института в Берлине Джессика Краатц Магри.

"От Института Гете потребовали в течение ближайших четырех недель прекратить работу. Мы очень сожалеем об этом желании белорусского правительства и надеемся в скором времени получить возможность продолжить нашу деятельность", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, пока еще слишком рано говорить о перспективах работы института в Белоруссии.

Власти Белоруссии ранее по неизвестным причинам потребовали прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов DAAD.

Институт Гете - германская неправительственная организация, которая занимается популяризацией немецкого языка, она функционирует в Белоруссии с 1993 года. Филиалы института во всем мире проводят кинопоказы на немецком языке, театральные представления, другие культурные мероприятия. Также институт предлагает курсы немецкого языка.

Информационное бюро DAAD начало работу в Минске в 2003 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]