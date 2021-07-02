Блинкен благодарен Узбекистану за усилия по достижению мира в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова за усилия его страны по достижению устойчивого мира в Афганистане, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.
"Американская сторона поблагодарила Узбекистан за усилия по достижению устойчивого мира и стабильности в Афганистане, расширению региональной взаимосвязанности, в том числе путем тесного политического и экономического сотрудничества с ИРА, что будет служить целям обеспечения процветания и роста в обширном пространстве Центральной и Южной Азии", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили и вопросы расширения узбекско-американского партнерства.
По данным пресс-службы, глава Госдепартамента выразил мнение, что отношения между странами находятся на пике своего развития. Блинкен констатировал, что у стран есть "огромный потенциал для дальнейшего углубления стратегического партнерства".
Глава МИД Узбекистана пригласил Государственного секретаря США на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля в Ташкенте, добавили в пресс-службе.
Камилов провел в Вашингтоне переговоры с министром обороны США Ллойдом Остиным, на которых также обсуждалась ситуация в Афганистане.
"Остин приветствовал многолетнюю поддержку Узбекистаном международных усилий по стабилизации Афганистана и готовность оказывать содействие в экономическом восстановлении этой страны и ее интеграции в регион Центральной Азии", - подчеркнуто в сообщении узбекского МИД.
Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Камиловым 27 июня - 4 июля посещает США с рабочим визитом.
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