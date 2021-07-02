Литовских военных будут судить за кражу 14 тыс. сухих пайков для военнослужащих США

Семеро военнослужащих Вооруженных сил Литвы отданы под суд за кражу 14 тыс. единиц сухих пайков для военных США на сумму в 121 тыс. евро, сообщила в пятницу прокуратура Литвы.
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал уголовное дело о хищении сухих пайков в Вильнюсский окружной суд. Обвинения предъявлены семи литовским военным, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.
По данным следствия, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенчёнском районе было украдено не менее 1 тыс. 176 коробок с более чем 14 тыс. сухих пайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.
Как сообщает прокуратура, военные, вероятно, действуя группами сообщников, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара на служебных автомобилях хранившиеся там сухие пайки. Украденные пайки, вероятно, были проданы другим лицам в целях наживы.
При этом, как предполагает следствие, узнавший о произошедшем командир роты потребовал взятку за то, что не сообщит командованию о преступлении. Командира подозревают в создании условий для продолжения преступной деятельности в обмен на получение части денег за украденное и реализованное имущество.
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