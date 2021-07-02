Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2021 16:35

Литовских военных будут судить за кражу 14 тыс. сухих пайков для военнослужащих США

Семеро военнослужащих Вооруженных сил Литвы отданы под суд за кражу 14 тыс. единиц сухих пайков для военных США на сумму в 121 тыс. евро, сообщила в пятницу прокуратура Литвы.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал уголовное дело о хищении сухих пайков в Вильнюсский окружной суд. Обвинения предъявлены семи литовским военным, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.

По данным следствия, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенчёнском районе было украдено не менее 1 тыс. 176 коробок с более чем 14 тыс. сухих пайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.

Как сообщает прокуратура, военные, вероятно, действуя группами сообщников, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара на служебных автомобилях хранившиеся там сухие пайки. Украденные пайки, вероятно, были проданы другим лицам в целях наживы.

При этом, как предполагает следствие, узнавший о произошедшем командир роты потребовал взятку за то, что не сообщит командованию о преступлении. Командира подозревают в создании условий для продолжения преступной деятельности в обмен на получение части денег за украденное и реализованное имущество.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]