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Регион 02.07.2021 17:02

Грузия рассчитывает на новую кредитную программу с МВФ

Грузия рассчитывает договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, которая должна будет способствовать быстрому экономическому росту страны в постпандемичный период, говорится в сообщении Минфина республики.

По информации ведомства, состоялась встреча с миссией фонда, которая начала работу в Грузии в виртуальном формате и в течение двух недель будет продолжаться в форме консультаций в соответствии со статьей IV устава МВФ.

В сообщении отмечается, что целью встречи, на которой вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили присутствовали его заместители, а также руководители департаментов бюджета, макроэкономического анализа и планирования фискальной политики, была оценка экономической ситуации в Грузии, фискальной и монетарной политики в стране.

Глава Минфина проинформировал членов миссии о текущей ситуации в экономике, обновляемых прогнозах экономического роста, принятых мерах по поддержке бизнеса и оказанию социальной помощи населению, динамике исполнения бюджета, фискальной консолидации и планах по укреплению устойчивости финансового сектора.

На встрече говорилось, что при поддержке программы сотрудничества с МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в Грузии были осуществлены значительные реформы, а также удалось уменьшить ущерб от глобальной пандемии COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в тбилисском офисе МВФ, миссия, у которой новый руководитель Джеймс Джоном, будет иметь также виртуальные встречи с представителями Национального банка, Минэкономразвития и других ведомств экономического блока правительства Грузии, во время которых будет анализироваться макроэкономическая ситуация в стране.

МВФ в апреле 2017 года утвердил для Грузии трехлетнюю программу EFF, предусматривающую поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (более $290 млн) по итогам полугодовых обзоров. В декабре 2019 года исполнительный совет фонда одобрил продление EFF на один год - до апреля 2021 года, в результате чего в рамках данной программы общая сумма финансовой поддержки со стороны фонда составила около $690 млн, что позволило повысить устойчивость Грузии к шоку и ее способность справляться с пандемией COVID-19.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]