Грузия рассчитывает на новую кредитную программу с МВФ

Грузия рассчитывает договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, которая должна будет способствовать быстрому экономическому росту страны в постпандемичный период, говорится в сообщении Минфина республики.
По информации ведомства, состоялась встреча с миссией фонда, которая начала работу в Грузии в виртуальном формате и в течение двух недель будет продолжаться в форме консультаций в соответствии со статьей IV устава МВФ.
В сообщении отмечается, что целью встречи, на которой вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили присутствовали его заместители, а также руководители департаментов бюджета, макроэкономического анализа и планирования фискальной политики, была оценка экономической ситуации в Грузии, фискальной и монетарной политики в стране.
Глава Минфина проинформировал членов миссии о текущей ситуации в экономике, обновляемых прогнозах экономического роста, принятых мерах по поддержке бизнеса и оказанию социальной помощи населению, динамике исполнения бюджета, фискальной консолидации и планах по укреплению устойчивости финансового сектора.
На встрече говорилось, что при поддержке программы сотрудничества с МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в Грузии были осуществлены значительные реформы, а также удалось уменьшить ущерб от глобальной пандемии COVID-19.
Как сообщили "Интерфаксу" в тбилисском офисе МВФ, миссия, у которой новый руководитель Джеймс Джоном, будет иметь также виртуальные встречи с представителями Национального банка, Минэкономразвития и других ведомств экономического блока правительства Грузии, во время которых будет анализироваться макроэкономическая ситуация в стране.
МВФ в апреле 2017 года утвердил для Грузии трехлетнюю программу EFF, предусматривающую поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (более $290 млн) по итогам полугодовых обзоров. В декабре 2019 года исполнительный совет фонда одобрил продление EFF на один год - до апреля 2021 года, в результате чего в рамках данной программы общая сумма финансовой поддержки со стороны фонда составила около $690 млн, что позволило повысить устойчивость Грузии к шоку и ее способность справляться с пандемией COVID-19.
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