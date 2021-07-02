Глава миссии МАГАТЭ заявил о пристальном внимании властей Белоруссии к безопасности БелАЭС

Власти Белоруссии придают большое значение безопасности и надежности БелАЭС, заявил руководитель экспертной группы МАГАТЭ Джозеф Сандовал (США).
"Я очень впечатлен той важностью, которую правительство Белоруссии придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Белоруссии практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации", - сказал Сандовал после завершения работы двухдневной миссии МАГАТЭ на БелАЭС.
Видеофрагмент комментария Сандовала распространила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
В сообщении пресс-службы отмечается, что 1 июля экспертная группа МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) завершила работу на площадке БелАЭС. "Специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты атомной станции, посетили ее объекты. Предварительные итоги визита эксперты подведут к концу своей миссии в Белоруссию - 9 июля", - говорится в сообщении.
Эксперты миссии изучали материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС и посетили объекты станции. По итогам работы эксперты проведут оценку национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, системы физической защиты ядерного материала при транспортировке, обзор информационной и компьютерной безопасности.
В состав миссии входили эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.
Как сообщалось, 10 июня первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 3 июня заявила, что Белоруссия решила начать промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС, не выполнив все рекомендации по безопасности. "Вызывает сожаление то, что Белоруссия решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены страной без промедления", - сказала Симсон.
По ее словам, "ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС".
Власти Белоруссии в ответ заявили о добровольном характере проведения стресс-тестов Белорусской АЭС и упрекнули ЕС в политике двойных стандартов в связи с заявлением комиссара ЕС по энергетике.
Сообщалось также, что БелАЭС готовится к приему очередной европейской миссии Ensreg, которая запланирована на сентябрь.
Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.
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