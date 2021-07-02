В Азербайджане планируют увеличить суточную вакцинацию до 100 тыс. доз – TABIB

В Азербайджане в рамках борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19 планируют увеличить суточное число вакцинации до 100 тыс. доз, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в TABIB.

«В настоящее время ежедневно делается порядка 80 тыс. доз. Мы планируем довести это число до 100 тыс. доз в день. Для этого будет увеличено число пунктов вакцинации», - отметили в TABIB.

Кроме этого, в настоящее время TABIB проводит внутренние исследования по поводу необходимости третьей дозы вакцины. «Мы в настоящее время проводим клинические испытания по поводу необходимости ревакцинации. По итогам этих исследований очень скоро будет принято решение», - отметили в TABIB.

Согласно данным оперштаба на 1 июля, как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане получили 2 млн 256,816 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 1 млн 340,292 тыс. человек.

Общее число сделанных доз вакцины составляет 3 млн 597,108 тыс.

На 1 июля, в Азербайджане общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,122 тыс. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,275 тыс. человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4975 человек. В настоящее время на лечении и карантине находятся 872 человека.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг. В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.

Х.Насирзаде