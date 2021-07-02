В оргкомитете Олимпиады в Токио по-прежнему не исключают проведение Олимпиады без зрителей

Запрет на посещение японскими болельщиками соревнований в рамках проведения Олимпийских игр в Токио по-прежнему рассматривается как возможный вариант, сообщила в пятницу глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.
"Как все будет проходить - по-прежнему неясно", - приводит агентство Associated Press слова Хасимото.
"Мы также рассматриваем возможность проведения соревнований без зрителей", - добавила она.
Ожидается, что на следующей неделе организаторы Игра объявят, будут ли допускать зрителей до соревнований, и если будут, то в каком количестве.
При этом, губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что безопаснее было бы проводить игры без болельщиков.
"Мы продолжим тщательно следить за ситуацией с распространением инфекции и думать над тем, что было бы лучшим вариантов, и, главным образом, мы рассматриваем возможность проведения соревнований без фанатов", - сказала Коикэ.
Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут. Согласно последним решениям, лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50 % вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.
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