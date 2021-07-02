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MGM Resorts продает комплекс CityCenter за $3,9 млрд

Американский оператор казино MGM Resorts International приобретет права на полное владение комплексом CityCenter на бульваре Лас-Вегас-Стрип в рамках комплексной сделки, предусматривающей не только продажу самой недвижимости, но и получение всей выручки от управления казино, говорится в сообщении компании.

MGM Resorts выкупит долю в CityCenter в размере 50% у своего партнера Infinity World Development Corp., являющегося подразделением Dubai World, за $2,1 млрд. В рамках сделки CityCenter оценивается в $5,8 млрд, включая $1,5 млрд задолженности.

При этом MGM Resorts продаст находящиеся на территории комплекса отели Aria и Vdara компании Blackstone Group за $3,89 млрд. Blackstone сдаст недвижимость в аренду MGM за $215 млн в год.

"Мы планируем продолжить реализацию нашей стратегии в отношении активов и использовать поступления от сделок с недвижимостью для повышения финансовой гибкости и новых возможностей роста", - сказал главный исполнительный директор MGM Билл Хорнбакл.

Строительство CityCenter - комплекса с отелями и дорогостоящими магазинами - первоначально обошлось в $8,7 млрд. Между тем комплекс оказался на пороге банкротства на фоне резкого роста расходов на строительство и открытия в период рецессии в экономике в 2009 году.

MGM ожидает, что сделки будут закрыты в третьем квартале. По состоянию на 31 марта в распоряжении MGM были денежные средства в объеме $6,2 млрд, задолженность оператора составляла $13,4 млрд.

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Тэги: США, MGM, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]