MGM Resorts продает комплекс CityCenter за $3,9 млрд

Американский оператор казино MGM Resorts International приобретет права на полное владение комплексом CityCenter на бульваре Лас-Вегас-Стрип в рамках комплексной сделки, предусматривающей не только продажу самой недвижимости, но и получение всей выручки от управления казино, говорится в сообщении компании.
MGM Resorts выкупит долю в CityCenter в размере 50% у своего партнера Infinity World Development Corp., являющегося подразделением Dubai World, за $2,1 млрд. В рамках сделки CityCenter оценивается в $5,8 млрд, включая $1,5 млрд задолженности.
При этом MGM Resorts продаст находящиеся на территории комплекса отели Aria и Vdara компании Blackstone Group за $3,89 млрд. Blackstone сдаст недвижимость в аренду MGM за $215 млн в год.
"Мы планируем продолжить реализацию нашей стратегии в отношении активов и использовать поступления от сделок с недвижимостью для повышения финансовой гибкости и новых возможностей роста", - сказал главный исполнительный директор MGM Билл Хорнбакл.
Строительство CityCenter - комплекса с отелями и дорогостоящими магазинами - первоначально обошлось в $8,7 млрд. Между тем комплекс оказался на пороге банкротства на фоне резкого роста расходов на строительство и открытия в период рецессии в экономике в 2009 году.
MGM ожидает, что сделки будут закрыты в третьем квартале. По состоянию на 31 марта в распоряжении MGM были денежные средства в объеме $6,2 млрд, задолженность оператора составляла $13,4 млрд.
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