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Транспорт и связь 02.07.2021 19:29

В аэропорту Шарль-де-Голль проходит забастовка, ряд рейсов задерживается

Один из терминалов аэропорта "Шарль-де-Голль" в пятницу оказался заблокирован объявившими забастовку сотрудниками, сообщают французские СМИ.

На фотографиях из терминала 2Е видно, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блокируют проход пассажирам.

По информации местных СМИ, из-за акции протеста некоторые авиарейсы были задержаны, примерно на час. Пока никакие рейсы не отменены.

На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится, что в период с 1 по 5 июля "ожидаются возможные задержки авиарейсов" из-за забастовки.

Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, этот план приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Еще одна серия забастовок ожидается в "Шарль-де-Голле" на следующей неделе - 9 июля.

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Тэги: ПАРИЖ, АЭРОПОРТ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]