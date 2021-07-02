В аэропорту Шарль-де-Голль проходит забастовка, ряд рейсов задерживается

Один из терминалов аэропорта "Шарль-де-Голль" в пятницу оказался заблокирован объявившими забастовку сотрудниками, сообщают французские СМИ.
На фотографиях из терминала 2Е видно, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блокируют проход пассажирам.
По информации местных СМИ, из-за акции протеста некоторые авиарейсы были задержаны, примерно на час. Пока никакие рейсы не отменены.
На сайте аэропорта опубликовано сообщение, в котором говорится, что в период с 1 по 5 июля "ожидаются возможные задержки авиарейсов" из-за забастовки.
Члены профсоюзов работников аэропорта требуют прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров. По их мнению, этот план приведет к отмене ряда премиальных выплат.
Еще одна серия забастовок ожидается в "Шарль-де-Голле" на следующей неделе - 9 июля.
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