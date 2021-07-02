Группа «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Турцию

Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" с июля нарастили число рейсов из РФ в Турцию.
"Россия" с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга с частотой дважды в день, говорится в сообщении компании.
"Победа" удвоила частоту полётов в Анталью из "Внуково": открыты продажи на второй ежедневный рейс с 1 июля. Итого, "Победа" из Москвы будет летать три раза в день: 2 раза из "Внуково", один, с 1 августа, - из "Шереметьево", сообщила журналистам представитель компании.
РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.
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