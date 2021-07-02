Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 02.07.2021 16:35

Группа «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов в Турцию

Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" с июля нарастили число рейсов из РФ в Турцию.

"Россия" с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга с частотой дважды в день, говорится в сообщении компании.

"Победа" удвоила частоту полётов в Анталью из "Внуково": открыты продажи на второй ежедневный рейс с 1 июля. Итого, "Победа" из Москвы будет летать три раза в день: 2 раза из "Внуково", один, с 1 августа, - из "Шереметьево", сообщила журналистам представитель компании.

РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]