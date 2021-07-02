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Финансы 02.07.2021 21:03

Сооснователи Alibaba Джек Ма и Джо Цай привлекали банковские кредиты под залог акций компании - FT

Китайские миллиардеры и сооснователи Alibaba Group Джек Ма и Джо Цай привлекали крупные кредиты у инвестиционных банков под залог акций компании, пишет газета Financial Times со ссылкой на документы Alibaba.

Заимствования происходили через офшорные компании, контролирующие более половины совокупной доли миллиардеров в Alibaba, составлявшей на конец прошлого года 5,8%.

Среди банков, выдававших кредиты, - UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs и другие.

Практика привлечения кредитов под залог акций является довольно рискованной, и большинство американских компаний ограничивает возможность ее использования для топ-менеджеров. Так, вынужденная продажа акций в случае срабатывания марджин-коллов может ускорить падение стоимости бумаг на рынке.

Однако если от американских компаний требуется раскрывать данные о заимствованиях топ-менеджеров под залог акций, то для зарубежных компаний с листингом в США таких требований не предусмотрено.

В документах, попавших в распоряжение FT, не приводится данных о количестве акций, использовавшихся основателями Alibaba для привлечения заимствований, однако из них видно, что все кредиты привлекались после того как компания получила листинг в США в 2014 году.

При этом Ма и Цай, два крупнейших индивидуальных инвестора Alibaba, использовали кредиты для оплаты личной недвижимости, частных самолетов, а также сделок с другими компаниями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]