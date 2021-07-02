В Азербайджане впервые за более чем 3 недели свыше 100 новых случаев COVID-19 за сутки, два человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 101 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,223 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 75 случаях заражения.

В последний раз более 100 случаев заражения за сутки было зафиксировано 8 июня (102 случая).

По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 977.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 330,338 тыс. человек (+63 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 908 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 851 тест на коронавирус (накануне 8828 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 767,982 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде