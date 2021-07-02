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Внешняя политика 02.07.2021 16:57

Бишкек предлагает Баку создать Совет на уровне президентов Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым 2 июля передал официальному Баку инициативы президента Кыргызстана Садыра Жапарова, направленные на расширение двустороннего и регионального сотрудничества.

«Инициативы включают в себя установление отношений стратегического партнерства и создание Межгосударственного Совета на уровне президентов Азербайджана и Кыргызстана, а также создание в ближайшем будущем межрегиональной платформы «Центральная Азия - Южный Кавказ» в формате 5+3», - сообщает МИД Кыргызстана, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Казакбаев выразил мнение о том, что реализация этих инициатив «усилит потенциал сотрудничества и позволит сообща противостоять современным вызовам и угрозам».

«Стороны также обсудили вопросы создания совместного инвестиционного фонда, возобновления прямого авиасообщения, культурно-гуманитарного сотрудничества, включая студенческие обмены. Байрамов и Казакбаев коснулись организации политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран на уровне заместителей министров и проведения инвентаризации договорно-правовой базы», - подчеркивает ведомство.

Стороны констатировали, что, несмотря на имеющиеся ограничения в связи с пандемией COVID-19, за январь-май 2021 года торговый оборот между странами увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Э.Шафиев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]