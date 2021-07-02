ОАЭ готовы принять то, что добыча ОПЕК+ останется неизменной с августа, в отсутствие новых договоренностей

ОАЭ готовы принять то, что уровни добычи ОПЕК+ останутся неизменными с августа, если новые договоренности о наращивании добычи не будут достигнуты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Ранее ОАЭ фактически заблокировали рекомендацию мониторингового комитета ОПЕК+ о плавном увеличении нефтедобычи с августа, запросив для себя новую референтную базу снижения добычи - 3,8 млн б/с вместо 3,168 млнб/с.