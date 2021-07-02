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Дальнее зарубежье 02.07.2021 18:01

Меркель считает необязательным приглашать Джонсона на следующий саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что после Brexit страны ЕС будут развивать с Лондоном двусторонние отношения, и приглашать главу британского правительства Бориса Джонсона на следующий саммит ЕС необязательно.

"Я думаю, согласно естественной природе вещей теперь в фокусе будут двусторонние отношения", - сказала она на совместной с Джонсоном пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о том, не считает ли она нужным после Brexit пригласить британского премьера на саммит ЕС.

Меркель сказала, что теперь сторонам нужно "работать шаг за шагом", и не торопиться.

В пятницу Меркель проводит последний визит в Великобританию в качестве канцлера, на следующих выборах в ФРГ она не планирует выдвигать кандидатуру.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]