Меркель считает необязательным приглашать Джонсона на следующий саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что после Brexit страны ЕС будут развивать с Лондоном двусторонние отношения, и приглашать главу британского правительства Бориса Джонсона на следующий саммит ЕС необязательно.

"Я думаю, согласно естественной природе вещей теперь в фокусе будут двусторонние отношения", - сказала она на совместной с Джонсоном пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о том, не считает ли она нужным после Brexit пригласить британского премьера на саммит ЕС.

Меркель сказала, что теперь сторонам нужно "работать шаг за шагом", и не торопиться.

В пятницу Меркель проводит последний визит в Великобританию в качестве канцлера, на следующих выборах в ФРГ она не планирует выдвигать кандидатуру.