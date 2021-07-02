Баку и Братислава провели очередной раунд межмидовских консультаций

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Словакии провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.

В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и госсекретарь МИД Словакии Мартин Клус.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиции, транспорт, культуры, туризм», - сообщает МИД Азербайджана.

Дипломаты отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и важность продолжения политического диалога.

«Кроме того состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде