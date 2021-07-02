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Внутренняя политика 02.07.2021 17:56

Баку и Братислава провели очередной раунд межмидовских консультаций

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Словакии провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.

В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и госсекретарь МИД Словакии Мартин Клус.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития двусторонних отношений во многих сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиции, транспорт, культуры, туризм», - сообщает МИД Азербайджана.

Дипломаты отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и важность продолжения политического диалога.

«Кроме того состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЛОВАКИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]