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Происшествия 02.07.2021 18:06

У Гавайских островов потерпел крушение транспортный Боинг-737

Грузовой самолет "Боинг-737" упал в море в районе Гавайских островов (США) вблизи города Гонолулу, сообщил в четверг телеканал CNBC.

По данным телеканала, крушение самолета произошло после того, как у него возникли неполадки с двигателем.

Точные детали катастрофы, а также масштаб спасательной операции на месте событий пока неизвестны, добавляет CNBC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАВАЙИ САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]