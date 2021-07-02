У Гавайских островов потерпел крушение транспортный Боинг-737

Грузовой самолет "Боинг-737" упал в море в районе Гавайских островов (США) вблизи города Гонолулу, сообщил в четверг телеканал CNBC.

По данным телеканала, крушение самолета произошло после того, как у него возникли неполадки с двигателем.

Точные детали катастрофы, а также масштаб спасательной операции на месте событий пока неизвестны, добавляет CNBC.