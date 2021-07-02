Азербайджанские покупатели российской продукции получат возможность привлекать кредиты на выгодных условиях

Председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов в рамках рабочей поездки в Азербайджан провел ряд встреч с руководством крупнейших азербайджанских банков.

«Главной целью рабочего визита стали вопросы развития сотрудничества между финансовыми институтами в целях выработки наиболее эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана. Так, предложенное со стороны РОСЭКСИМБАНКа торговое финансирование азербайджанских партнеров позволит создать наиболее выгодные условия для российских экспортёров», - сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» тесное сотрудничество РОСЭКСМБАНКа с ключевыми финансовыми институтами позволит азербайджанским покупателям получить доступ к выгодным условиям кредитования на цели оплаты поставок российской продукции.

Р.Ахмедов