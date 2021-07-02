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Финансы 02.07.2021 18:49

Азербайджанские покупатели российской продукции получат возможность привлекать кредиты на выгодных условиях

Председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов в рамках рабочей поездки в Азербайджан провел ряд встреч с руководством крупнейших азербайджанских банков.

«Главной целью рабочего визита стали вопросы развития сотрудничества между финансовыми институтами в целях выработки наиболее эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана. Так, предложенное со стороны РОСЭКСИМБАНКа торговое финансирование азербайджанских партнеров позволит создать наиболее выгодные условия для российских экспортёров», - сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» тесное сотрудничество РОСЭКСМБАНКа с ключевыми финансовыми институтами позволит азербайджанским покупателям получить доступ к выгодным условиям кредитования на цели оплаты поставок российской продукции.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]