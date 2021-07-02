Примерно 40% населения Португалии вновь надо соблюдать комендантский час из-за нового штамма COVID-19

Около 4 млн человек в Португалии - примерно 40% жителей страны - с пятницы вновь обязаны соблюдать комендантский час по ночам, введенный в связи с распространением более заразного штамма "дельта" коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.
Жителям 45 муниципалитетов, включая Лиссабон, Порту и Брага, а также южного региона Алгарви, популярного среди туристов, нельзя будет покидать жилища с 23:00 до 5:00.
В зонах "высокого риска" и "очень высокого риска" ресторанам, кафе, коммерческим предприятиям и заведениям культуры урежут часы работы, количества допускаемых туда посетителей тоже сократят.
Тем временем, власти наращивают темпы вакцинации в стране: уже порядка трети из примерно 10 млн жителей Португалии полностью вакцинированы от коронавируса.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили свыше 884,4 тыс. случаев заражения COVID-19, а 17,1 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 831,4 тыс. человек.
Путин и Макрон обсудили Карабах
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы в участии в проектах ВИЭ в Карабахе
Баку и Братислава провели очередной раунд межмидовских консультаций
Продажи Ford в июне сократились на 26,9%, с начала года - выросли на 4,9%
Переговоры министров ОПЕК+ отложены на понедельник
Совет ЕАБР утвердил стратегию банка до 2027г с инвестициями на $11 млрд
Италия вышла в полуфинал Евро-2020
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО видят необходимость тестировать на COVID-19 в школах
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?