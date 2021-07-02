Примерно 40% населения Португалии вновь надо соблюдать комендантский час из-за нового штамма COVID-19

Около 4 млн человек в Португалии - примерно 40% жителей страны - с пятницы вновь обязаны соблюдать комендантский час по ночам, введенный в связи с распространением более заразного штамма "дельта" коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

Жителям 45 муниципалитетов, включая Лиссабон, Порту и Брага, а также южного региона Алгарви, популярного среди туристов, нельзя будет покидать жилища с 23:00 до 5:00.

В зонах "высокого риска" и "очень высокого риска" ресторанам, кафе, коммерческим предприятиям и заведениям культуры урежут часы работы, количества допускаемых туда посетителей тоже сократят.

Тем временем, власти наращивают темпы вакцинации в стране: уже порядка трети из примерно 10 млн жителей Португалии полностью вакцинированы от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили свыше 884,4 тыс. случаев заражения COVID-19, а 17,1 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 831,4 тыс. человек.