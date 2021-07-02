США не завершат вывод контингента из Афганистана в ближайшие дни - Байден

Окончательный вывод американского военного контингента из Афганистана не предвидится в ближайшие несколько дней, Вашингтон завершит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Нет", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, завершится ли процесс вывода контингента из Афганистана в течение нескольких дней.

По его словам, американские военные четко придерживаются плана по завершению вывода войск к сентябрю.

Таким образом, Байден опроверг появившиеся ранее на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни. Об этом, в частности, сообщал телеканал CNN, ссылаясь на представителя минобороны.