Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0134 RUR   0.0232 GBR   2.3412 TRY   0.1958

Цена на нефть

01.07 $/bbl   WTI 75.23 1.76 Brent 75.84 1.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2021 19:35

США не завершат вывод контингента из Афганистана в ближайшие дни - Байден

Окончательный вывод американского военного контингента из Афганистана не предвидится в ближайшие несколько дней, Вашингтон завершит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Нет", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, завершится ли процесс вывода контингента из Афганистана в течение нескольких дней.

По его словам, американские военные четко придерживаются плана по завершению вывода войск к сентябрю.

Таким образом, Байден опроверг появившиеся ранее на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни. Об этом, в частности, сообщал телеканал CNN, ссылаясь на представителя минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ, ВЫВОД


Похожие новости


Вывод американских войск из Афганистана может завершиться в течение нескольких дней США предоставят Афганистану 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 Около 650 американских военных останутся в Афганистане после вывода основной части войск США Террористы в Афганистане могут через два года восстановить силы после ухода военных США - шеф Пентагона Блинкен объявил о предоставлении помощи Афганистану в размере $266 млн США связывают дипломатическое присутствие в Афганистане с безопасностью аэропорта в Кабуле - американский военачальник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]