Беларусь полностью перекрывает границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске.