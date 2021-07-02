ЦБ Турции в мае купил свыше 8 тонн золота

Мировые центробанки в мае закупили 56,7 тонны золота в золотовалютные резервы, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это на 11% меньше, чем в предыдущем месяце, но все же значительный объем, отмечает ассоциация.

Крупнейшим покупателем второй месяц подряд оставался Таиланд, на его долю в мае пришлось 82% закупок (46,7 тонны). Среди крупных покупателей также Бразилия (11,9 тонны), Турция (8,6 тонны), Казахстан (5,3 тонны), Польша (1,9 тонны) и Индия (0,9 тонны).

Суммарные продажи составили 18,9 тонны - самый высокий уровень с января. Основными нетто-продавцами стали Узбекистан (11,5 тонны), Киргизия (4,5 тонны), Германия (2 тонны), Монголия (0,7 тонны).

В общей сложности за первые 5 месяцев года, по подсчетам, закупки золота центробанками составили 296,8 тонны.