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Финансы 02.07.2021 20:17

Глава ГНФАР сохранил место независимого директора в НС ВТБ

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко вновь возглавил наблюдательный совет (НС) ВТБ, говорится в материалах госбанка.

Григоренко является председателем набсовета ВТБ с осени прошлого года.

Годовое собрание акционеров ВТБ, на котором был утвержден обновленный состав наблюдательного совета банка, прошло 30 июня в заочной форме.

Основатель и генеральный директор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин сменили в набсовете главу банка "Траст" Александра Соколова и председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.

Остальные избранные кандидаты входили в прежний состав набсовета: первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин. В качестве независимых директоров помимо Бакальчук в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо НПФ "Открытие" с долей менее 4,99% акций крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).

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Тэги: НАБСОВЕТ, ВТБ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]