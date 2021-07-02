Глава ГНФАР сохранил место независимого директора в НС ВТБ

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко вновь возглавил наблюдательный совет (НС) ВТБ, говорится в материалах госбанка.
Григоренко является председателем набсовета ВТБ с осени прошлого года.
Годовое собрание акционеров ВТБ, на котором был утвержден обновленный состав наблюдательного совета банка, прошло 30 июня в заочной форме.
Основатель и генеральный директор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин сменили в набсовете главу банка "Траст" Александра Соколова и председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.
Остальные избранные кандидаты входили в прежний состав набсовета: первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин. В качестве независимых директоров помимо Бакальчук в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.
Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо НПФ "Открытие" с долей менее 4,99% акций крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).
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