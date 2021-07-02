Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы в участии в проектах ВИЭ в Карабахе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с главным исполнительным директором "Neqsol Holding» Юсифом Джаббаровым и главным исполнительным директором компании «Nobel Oil» Вугаром Самедли.

«На встрече представители компаний выразили заинтересованность в участии в проектах по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) на освобожденных территориях Азербайджана», говорится в информации Минэнерго.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в различных направлениях в энергетике, в том числе расширения использования «зеленой энергии».

Р.Ахмедов