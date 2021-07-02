Лукашенко обвинил страны Запада в причастности к «спящим» террористическим ячейкам в Беларуси

В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, заявил президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день "икс". Они сами пока не знают, что это за день "икс": к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее 2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости Лукашенко заявил, что в Беларуси завершена масштабная антитеррористическая операция и обещал в связи с этим предъявить претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".