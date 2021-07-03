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Транспорт и связь 03.07.2021 00:36

Продажи Ford в июне сократились на 26,9%, с начала года - выросли на 4,9%

Продажи автомобилей Ford Motor Co.в США в июне 2021 года снизились на 26,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов.

Как говорится в пресс-релизе Ford, в июне компания продала 115,789 тыс. автомобилей. Продажи легковых автомобилей сократились на 82%, внедорожников - на 11,5%, легких грузовиков - на 27%.

Ранее автопроизводитель предупреждал, что его производство во втором квартале будет на 50% ниже запланированного из-за нехватки чипов. На этой неделе Ford заявил, что будет вынужден приостановить или ограничить производство на восьми заводах в Северной Америке в июле из-за дефицита микросхем.

С начала 2021 года продажи Ford увеличились на 4,9%, до 996,661 тыс. машин.

Акции Ford прибавляют в цене 0,1% на торгах в пятницу. С начала этого года их стоимость выросла на 70%

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Тэги: FORD, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]