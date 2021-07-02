Путин и Макрон обсудили Карабах

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора затронули тематику Ливии и Нагорного Карабаха, кроме того, российский лидер рассказал своему французскому коллеге об итогах женевской встречи с президентом США Джо Байденом.

"В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Макрона о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху. "Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

Президент РФ "обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ".