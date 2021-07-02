Путин и Макрон обсудили Карабах

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора затронули тематику Ливии и Нагорного Карабаха, кроме того, российский лидер рассказал своему французскому коллеге об итогах женевской встречи с президентом США Джо Байденом.
"В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, Путин проинформировал Макрона о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху. "Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остается стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.
Президент РФ "обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнеров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ".
Продажи Ford в июне сократились на 26,9%, с начала года - выросли на 4,9%
Переговоры министров ОПЕК+ отложены на понедельник
Совет ЕАБР утвердил стратегию банка до 2027г с инвестициями на $11 млрд
Италия вышла в полуфинал Евро-2020
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО видят необходимость тестировать на COVID-19 в школах
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
США проводят реорганизацию военных структур в регионе в связи с выводом контингента из Афганистана
ЕС объявил об активизации сотрудничества со странами Восточного партнерства, включая Белоруссию
Примерно 40% населения Португалии вновь надо соблюдать комендантский час из-за нового штамма COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?